02 апреля 2023, 04:32
Москвичам рассказали, когда «переобувать» автомобиль
Вильфанд посоветовал москвичам подождать со сменой резины на авто до 10 апреля
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам подождать до 10 апреля со сменой зимней резины на летнюю на автомобиле. На юге переобувать машину можно после 5 апреля, написало РИА «Новости».
«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве — до 10 апреля нецелесообразно», — рассказал метеоролог.
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Специалист добавил, что менять зимнюю резину на летнюю можно, если хотя бы в течение пяти дней ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.
Так, в Ростовской области 1 и 2 апреля температура будет опускаться до +2 градусов, в Краснодарском крае — до +1 градуса, в Ставрополье — до 0 градусов на 2 апреля.
Ранее сообщалось, что в Москве 2 апреля установится облачная погода, местами с сильным снегом. Днем температура воздуха в столице составит …+1…+3 градуса.
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Роман Вильфанд
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