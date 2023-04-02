Москва 02 апреля 2023, 04:32 Москвичам рассказали, когда «переобувать» автомобиль Вильфанд посоветовал москвичам подождать со сменой резины на авто до 10 апреля РИА «Новости»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам подождать до 10 апреля со сменой зимней резины на летнюю на автомобиле. На юге переобувать машину можно после 5 апреля, написало РИА «Новости».

«На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве — до 10 апреля нецелесообразно», — рассказал метеоролог.

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Специалист добавил, что менять зимнюю резину на летнюю можно, если хотя бы в течение пяти дней ночью температура воздуха не будет опускаться ниже +5 градусов.

Так, в Ростовской области 1 и 2 апреля температура будет опускаться до +2 градусов, в Краснодарском крае — до +1 градуса, в Ставрополье — до 0 градусов на 2 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 апреля установится облачная погода, местами с сильным снегом. Днем температура воздуха в столице составит …+1…+3 градуса.