Транспорт 11 января 2024, 19:22 Москвичам назвали пять самых популярных маршрутов электробусов в новогодние праздники Более 1,6 млн поездок на электробусах совершили москвичи в новогодние праздники РИА «Новости»

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Количество поездок на электробусах на новогодних праздниках в Москве превысило 1,6 миллиона. Об этом сообщил в Telegram-канале глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

«Москва — город № 1 в Европе по числу электробусов, лидер по развитию и использованию электротранспорта», — рассказал он.

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По его словам, сейчас в столице насчитывается более 1400 электробусов, обслуживающих почти 120 маршрутов. Они успешно используются в московском городском транспорте уже шестую зиму подряд. Прошлый год стал рекордным по количеству введенных маршрутов электробусов.

Наиболее популярным стал маршрут м16, связывающий Западный и Юго-Западный административные округа с центральной частью города. На этом маршруте на начало января зафиксировали более 7,3 тысячи поездок в день.

В пятерку лидеров также вошли маршруты т76, т73, 637 и м53, которые обеспечивают транспортное сообщение в центре города, а также на северо-востоке Москвы. Они позволяют доехать до ВДНХ, парка «Останкино», а также станций метро, МЦК и МЦД.

В конце 2023 года в столице открыли новый электробусный парк. Он появился в районе Новокосино.