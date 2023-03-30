30 марта 2023, 17:26
«Москвич» запланировал выпустить два новых автомобиля
Автоконцерн «Москвич» запланировал выпуск кроссовера и седана в 2023 году
Российский автомобильный завод «Москвич» в 2023 году запланировал выпустить две новые модели бренда. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Это будут автомобили в кузове кроссовер и седан. В ближайшее время мы покажем, как они будут выглядеть», — рассказали представители компании.
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В настоящее время в линейке бренда две модели — электромобиль «Москвич 3е» и городской кроссовер «Москвич 3». Стоимость первого начинается от 3,5 миллионов рублей, второго — от 1,97 миллиона рублей.
Автомобильный завод работает на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую в мае правительству Москвы передал французский производитель Renault, прекративший работу в стране.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что цена на электромобиль «Москвич» кажется ему высоковатой. Также политик сказал, что не видит ничего плохого в привлечении китайских производств к созданию автомобиля под отечественным брендом.
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