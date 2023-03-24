24 марта 2023, 12:09
Медведев счел «высоковатыми» цены на электромобиль «Москвич»
Медведев: цена электрического «Москвича» выглядит высоковато
Стоимость нового электромобиля от российского завода «Москвич» выглядит высоковато. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.
Таким образом он прокомментировал один из вопросов в рамках интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».
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«Цена действительно выглядит высоковатой», — сказал Медведев.
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Так зампред Совбеза РФ ответил, купил бы он себе электромобиль, выпущенный «Москвичом».
Также Медведев рассказал и о своем автопарке. По его словам, он является владельцем двух машин советского производства — «Волги» и «Победы». Медведев отметил, что оба автомобиля выпущены в 50-60 годах прошлого века, и до сих пор на ходу.
Также он обладает и государственной машиной. Ее марку и модель Медведев не уточнил.
«Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — подытожил зампред Совбеза РФ.
Он добавил, что не видит ничего плохого в теоретической возможности привлечения китайских производителей к созданию машин под брендом «Москвич».
Дмитрий Медведев
Электромобили
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