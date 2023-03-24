Транспорт 24 марта 2023, 12:09 Медведев счел «высоковатыми» цены на электромобиль «Москвич» Медведев: цена электрического «Москвича» выглядит высоковато

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Стоимость нового электромобиля от российского завода «Москвич» выглядит высоковато. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал один из вопросов в рамках интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте».

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«Цена действительно выглядит высоковатой», — сказал Медведев.

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Так зампред Совбеза РФ ответил, купил бы он себе электромобиль, выпущенный «Москвичом».

Также Медведев рассказал и о своем автопарке. По его словам, он является владельцем двух машин советского производства — «Волги» и «Победы». Медведев отметил, что оба автомобиля выпущены в 50-60 годах прошлого века, и до сих пор на ходу.

Также он обладает и государственной машиной. Ее марку и модель Медведев не уточнил.

«Если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — подытожил зампред Совбеза РФ.

Он добавил, что не видит ничего плохого в теоретической возможности привлечения китайских производителей к созданию машин под брендом «Москвич».