Двое москвичей торговали несуществующими пропусками для поездок по городу

Два парня создали канал в мессенджере, где за 3,5 тысячи рублей предлагали купить электронные пропуска. Жители Москвы и области передавали данные паспортов и деньги, но никаких документов так и не получали. Полицейские нашли мошенников и завели уголовное дело.

«Сотрудниками управления уголовного розыска главного управления МВД России по городу Москве пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном дистанционным способом», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Следователи вместе с департаментом информационных технологий и компанией Group-IB выяснили, что двое молодых людей сделали канал в мессенджере и предлагали пользователям купить QR-коды для поездок по московскому региону. Для получения пропуска они просили предоставить данные паспорта, информацию о номере машины и заплатить 3,5 тысячи рублей. Когда мужчины получали деньги, то переставали отвечать на сообщения.

Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве и нашли продавцов. Во время обысков у них забрали телефоны, компьютеры и банковские карты. Сейчас следователи продолжают расследовать дело.

Пропускной режим действует в Москве и Подмосковье с 15 апреля. QR-код необходимо получать для поездок на личном и общественном транспорте. Документ оформляется совершенно бесплатно на сайте mos.ru.