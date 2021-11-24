Москва встала в 10-балльных пробках после метели
«Яндекс.Пробки»: заторы на дорогах Москвы достигли 10 баллов после метели
Обрушившиеся на Москву метель и снегопад привели к коллапсу на городских дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на столичных трассах достигли максимальных 10 баллов.
Самая тяжелая ситуация на МКАД. Относительно свободным остался участок от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На всех остальных участках Кольцевой автодороги образовались серьезные пробки.
Крупный затор на Можайском шоссе в сторону центра. Он тянется от МКАД до пересечения с Аминьевским шоссе, где также образовалась пробка. Сложная ситуация на Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, а также Липецкой улице.
Третье транспортное кольцо окрашено бордовым цветом — как внешняя, так и внутренняя сторона. Это значит, что пробки там образовались достаточно серьезные. На Садовом кольце относительно свободно — на Смоленском и Новинском бульварах, а также Валовой улице.
Синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» предупредил, что пришедший в Москву снегопад останется на пять-шесть часов. Он отметил, что максимальное количество осадков составит около четырех сантиметров.