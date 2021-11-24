Москва встала в 10-балльных пробках после метели

Обрушившиеся на Москву метель и снегопад привели к коллапсу на городских дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на столичных трассах достигли максимальных 10 баллов.

Источник фото: «Яндекс.Пробки»

Самая тяжелая ситуация на МКАД. Относительно свободным остался участок от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе. На всех остальных участках Кольцевой автодороги образовались серьезные пробки.

Крупный затор на Можайском шоссе в сторону центра. Он тянется от МКАД до пересечения с Аминьевским шоссе, где также образовалась пробка. Сложная ситуация на Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, а также Липецкой улице.

Третье транспортное кольцо окрашено бордовым цветом — как внешняя, так и внутренняя сторона. Это значит, что пробки там образовались достаточно серьезные. На Садовом кольце относительно свободно — на Смоленском и Новинском бульварах, а также Валовой улице.

Синоптик Александр Шувалов в беседе с «360» предупредил, что пришедший в Москву снегопад останется на пять-шесть часов. Он отметил, что максимальное количество осадков составит около четырех сантиметров.