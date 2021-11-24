Пятичасовую метель предрекли жителям московского региона

Холодный фронт с осадками в виде снега придет в Москву и Московскую область в ближайшее время. С собой он принесет метель с небольшими ветрами. Как рассказал «360» синоптик Александр Шувалов, снегопад накрыл Санкт-Петербург, а теперь наступает на столичный регион.

По словам специалиста, снегопад начнется уже в ближайшее время и продлится пять-шесть часов. Но образования серьезных сугробов жителям можно не ждать.

«Большого количества осадков мы не увидим. Это в пределах двух-четырех миллиметров, максимум четыре сантиметра снега. Я не думаю, что метель будет сильной, потому что порывы ветра будут около 15 метров в секунду. Так что просто покружит снежок», — заявил Александр Шувалов

Он отметил, что это первая метель этого сезона для московского региона. К ночным часам холодный фронт уйдет дальше, поэтому в другие дни снегопадов можно не ждать.