Москва решила отложить ввод ограничений для фур на МКАД до середины июня

Ограничения на передвижение грузовиков массой свыше 3,5 тонны в пределах МКАД не начнут действовать, как ожидалось, с 5 мая. Теперь новые правила должны вступить в силу с 15 июня. Об этом департамент транспорта Москвы сообщил в своем Telegram-канале.

Перенос сроков ведомство объяснило длинными майскими выходными. В дептрансе отметили, что приняли во внимание опасения бизнеса. Предприниматели сказали, что им будет трудно быстро и в сроки подать заявки на получение пропуска.

«Чтобы ввод ограничений прошел максимально комфортно не только для представителей крупного бизнеса, которые уже сделали все необходимое, но и для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, мы переносим ввод ограничений на 15 июня», — заявили в департаменте.

Столичные власти в феврале 2021 года запретили движение транзитных грузовиков массой свыше 12 тонн без пропусков в пределах МКАД. Такое ограничение власти собираются сделать постоянным, написал RT. Запрет с 5 апреля должен был начаться действовать на транспорт массой от 3,5 тонны. Таким грузовикам можно будет проезжать только по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), а также «бетонкам» А-107 и А-108.

Бизнес выступил с критикой решения властей. Руководства Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Союзмолока, Союзнапитков и других бизнес-объединений заявили мэрии, что из-за ограничения возрастут риски для доставки продуктов, лекарств, сырья. Их перевозили без пропусков в ночное время.