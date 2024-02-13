Транспорт 13 февраля 2024, 18:57 Москва продаст 25 машино-мест в центре столицы Москва выставит на торги 25 машино-мест в Таганском районе РИА «Новости»

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Москва продаст на торгах 25 машино-мест в Таганском районе. Аукционы состоятся 29 февраля и 1 марта, сообщил столичный департамент по конкурентной политике.

Город продаст парковочные места в подземном гараже на Средней Калитниковской улице, 15. Площадь лотов варьируется от 15 до 18 квадратных метров.

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Паркинг расположен рядом с крупными магистралями, такими как Нижегородская и Таганская улицы, а также Волгоградским проспектом.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 февраля. Заинтересованным в торгах горожанам необходимо зарегистрироваться на электронной платформе «Росэлторг».

Ранее в Москве расширили зону платной парковки. Изменения затронули территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами.