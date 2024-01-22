Москва 22 января 2024, 12:47 Зону платной парковки расширили в Москве Зона платных парковок охватит 50 участков улиц в Москве с 22 января Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве расширили зону действия резидентных парковочных разрешений. Так, с 22 января на 50 участках улиц стоянка станет платной для всех, кроме местных жителей. Изменения затронут территории рядом с крупными жилыми комплексами, торговыми и бизнес-центрами, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Кроме того, через месяц еще 31 участок включат в зону действия парковочных разрешений, в том числе около отдельных жилых зданий. Ознакомиться с их адресами можно на едином транспортном сайте.

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Благодаря платным парковкам у местных жителей появится преимущество при выборе места рядом с домом, так как машино-места освобождаются быстрее.

Для бесплатного паркинга нужно оформить резидентное разрешение на mos.ru. На получение услуги уйдет не больше шести рабочих дней.

Ранее в Москве начали строить крупный паркинг в составе вокзала «Рассказовка».