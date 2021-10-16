Москва построит 35 новых станций метро к 2024 году

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2024 года в столице откроются 35 станций метро и 76 километров линий метрополитена. Девять станций планируется открыть до конца 2021 года, сообщил сайт правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2021 года власти планируют завершить укладку 17,5 километра линий метро, а также достроить девять новых станций. Также в планах на 2021 год — завершение реконструкции станции «Каховская».

Власти столицы назвали приоритетным завершение строительства Большой кольцевой линии метро. В мэрии планируют продлить Калининско-Солнцевскую ветку до аэропорта Внуково. Сокольническую линию планируют продлить до станции «Потапово», а Люблинско-Дмитровскую линии — до поселка Северный. Продлится и строительство новой — Троицкой ветки метро.

«Кроме того, мы начнем строительство новых Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метро, а также участка продления Арбатско-Покровской линии в Гольяново», — заявил Андрей Бочкарев.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что через шесть-семь лет Москва избавится от дизельных автобусов. Их полностью заменит электрический общественный транспорт.