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    14 октября 2021, 17:18

    Собянин рассказал, когда Москва избавится от дизельных автобусов

    Мэр Москвы Сергей Собянин: через шесть-семь лет в Москве не останется дизельных автобусов

    Антон Ишбульдин

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через шесть-семь лет в столице не останется дизельных автобусов. Их полностью заменит электрический общественный транспорт, написала «Российская газета».

    Собянин рассказал, когда Москва избавится от дизельных автобусов

    Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», Сергей Собянин заявил, что через шесть-семь лет Москва станет первым крупным городом в мире, который полностью перешел на использование электрического общественного транспорта.

    Мэр Москвы сообщил, что строительство рельсового транспорта помогает отказываться от дизельных автобусов, а городской парк электробусов к концу года будет насчитывать тысячу единиц техники, передала слова Собянина «Российская газета».

    Также Сергей Собянин отметил, что за прошедшее десятилетие в развитие энергетики столицы вложили 1,7 триллиона рублей. Глава города заявил, что в результате была достигнута стабильность работы системы теплоснабжения, а тарифы для москвичей не повышались выше уровня инфляции.

    В августе на рейс в Москве вышел 700-й по счету электробус. Впервые такая техника появилась в столице в 2018 году.