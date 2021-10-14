Собянин рассказал, когда Москва избавится от дизельных автобусов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что через шесть-семь лет в столице не останется дизельных автобусов. Их полностью заменит электрический общественный транспорт, написала «Российская газета».

Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», Сергей Собянин заявил, что через шесть-семь лет Москва станет первым крупным городом в мире, который полностью перешел на использование электрического общественного транспорта.

Мэр Москвы сообщил, что строительство рельсового транспорта помогает отказываться от дизельных автобусов, а городской парк электробусов к концу года будет насчитывать тысячу единиц техники, передала слова Собянина «Российская газета».

Также Сергей Собянин отметил, что за прошедшее десятилетие в развитие энергетики столицы вложили 1,7 триллиона рублей. Глава города заявил, что в результате была достигнута стабильность работы системы теплоснабжения, а тарифы для москвичей не повышались выше уровня инфляции.

В августе на рейс в Москве вышел 700-й по счету электробус. Впервые такая техника появилась в столице в 2018 году.