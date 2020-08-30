Московским автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам

В скором времени в Москве выделенные полосы начнут работать круглосуточно. Но автомобилистам ездить по ним запретят.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» сообщили о предстоящем нововведении. В этом году выделенные полосы начнут работать круглосуточно. Однако на личном транспорте ездить по ним будет нельзя.

В ведомстве отметили, что полосы будут работать только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб, автомобилей коммунальных служб и велосипедов.

Благодаря такому решению, сократится время ожидания на остановках, ведь городской транспорт начнет ходит без перебоев. Также это поможет автомобилистам избежать случайных штрафов.

Пока правила не вступили в силу, штрафы не выписывают: «Сейчас на выделенках, где сняли знаки, пока не выписывают штрафы — мы заранее предупредим о начале действия новых правил».

Ранее в ГУП «Мосгортранс» сообщили, что с 25 августа в столице останется только один троллейбусный маршрут. На остальных маршрутах будут ездить современные электробусы. Троллейбусы будут ходить только от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.