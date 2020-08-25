Только один троллейбус останется в Москве. Остальные исчезнут

Теперь в столице вместо троллейбусов будут ходить современные и комфортные электробусы. Правда, один троллейбусный маршрут все же останется - и это будет знаковое место.

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов рассказал ТАСС, что троллейбус будут ходить только от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Этот маршрут, по мнению Антонова, выбран не случайно. Ведь 83 года назад там был открыт второй троллейбусный парк. Позже в этом районе появится Музей транспорта, где можно будет рассмотреть троллейбусы разных лет.

Что касается остальных троллейбусных маршрутов — по ним горожан будут перевозить электробусы.

«25 августа в столице началась новая эпоха электротранспорта — по троллейбусным маршрутам поехали электробусы», — рассказал Леонид Антонов.

Леонид Антонов отметил, что смена транспорта неизбежна, когда тоже самое произошло с трамваями. По словам руководителя ГУП «Мосгортранс», сейчас в автопарке 450 электробусов — и с каждым годом их будет становиться больше.