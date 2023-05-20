Москва 20 мая 2023, 15:08 Пять плавучих причалов доставили в Москву для водного транспорта Заммэра Ликсутов: в Москву доставили пять плавучих причалов для водного транспорта Сайт мэра и правительства Москвы

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Плавучие причалы, привезенные из Перми, установят на остановках будущего первого речного маршрута в столице. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

В столице запустят водный электротранспорт, благодаря чему воздух в городе станет чище. Для этих целей в Москву из Перми доставили пять круглых плавучих причалов, диаметр которых составляет 10 и 16 метров.

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«Москвичи и туристы оценят удобство и надежность наших электросудов, а необычные круглые причалы станут одной из привлекательных особенностей столицы», — отметил Ликсутов.

Внутри плавучих причалов появятся медиаэкраны, на которых будут транслировать расписание электросудов в онлайн-формате, также установят мягкие диваны и уборные. Система климат-контроля обеспечит в любое время года комфортную температуру. Помимо этого, для пассажиров проведут бесплатный wi-fi и разместят USB-слоты.

Новые причалы появятся на речном маршруте Парк «Фили» — Киевский. Одна из платформ уже стоит у действующего причала Киевский.

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