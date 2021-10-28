Момент аварии с трамваями в Петербурге попал на видео

Момент аварии с трамваями в Санкт-Петербурге попал в объективы камер наблюдения. На видео заметно, как один состав на большой скорости въехал в другой и повредил его. При этом передний трамвай стоял на месте.

Трамваи столкнулись друг с другом в Санкт-Петербурге утром 28 октября, в 09:45, на перекрестке проспекта Славы и Бухарестской улицы. Из-за происшествия пострадали 16 человек, их уже развезли по больницам для оказания помощи.

Сейчас полиция начала проверку, в ходе которой стоит цель точно установить все обстоятельства случившегося. Тем временем СМИ строят свои версии. Так, телеканал РЕН ТВ написал, что у одного из водителей случился сердечный приступ.

В Горэлектротрансе Санкт-Петербурга каналу сообщили, что истинную причину ДТП будет устанавливать специальная комиссия.

Несколько трамваев Петербурга из-за аварии на время сменили свои маршруты. Изменения коснулись линий №№ 25, 43, 45 и 49. Пассажиров попросили внимательнее отнестись к планированию своих поездок.