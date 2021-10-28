При столкновении двух трамваев в Петербурге пострадали 16 человек

Утром 28 октября два трамвая столкнулись на перекрестке двух улиц в Санкт-Петербурге. В результате случившегося пострадали 16 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МЧС.

«С места ДТП в лечебные учреждения для детального осмотра направлены 16 человек», — сказано в сообщении ведомства.

В городском комздраве рассказали, что среди пострадавших нет детей. Состояние всех 16 человек оценивается как средней степени тяжести. Из них двух госпитализировали в Мариинскую больницу, семь попали в НИИ скорой помощи и еще семь — в больницу № 26.

Трамваи столкнулись в 09:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы, уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее там сообщали, что 13 пассажирам потребовалась медицинская помощь.

На опубликованных в соцсетях кадрах, видно, что один трамвай задел другой.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

По факту ДТП полиция проводит проверку. Все причины и обстоятельства столкновения выясняются. Телеканал РЕН ТВ написал, что авария произошла из-за того, что у одного из водителей случился сердечный приступ.

«Петербургский дневник» написал, что из-зава аварии трамваи № 25, № 43, № 45 и № 49 поменяли свои маршруты. Пассажиров просили быть внимательными при планировании поездок.