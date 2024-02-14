Транспорт 14 февраля 2024, 15:02 Многоуровневый паркинг с автомойкой возведут в Новой Москве Бочкарев: многоуровневый паркинг с автомойкой начали строить в Новой Москве РИА «Новости»

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К концу 2024 года в поселении Рязановское в Новой Москве достроят многоуровневый паркинг на 300 мест, оснащенный автомойкой и станцией техобслуживания. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, в составе нового жилого комплекса «Остафьево» начали строить четырехэтажное сооружение площадью в 10,7 тысячи квадратных метров. Для удобства передвижения между этажами установят лифт. Рядом с парковкой построят две зарядные станций для электромобилей.

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«На территории вокруг паркинга высадят живые изгороди, обустроят газон и установят георешетки», — отметил заммэра.

На первом этаже паркинга обустроят машиноместа для людей с ограниченными возможностями, а также автомойку и мастерскую с отдельным въездом и зоной ожидания.

Работы по строительству уже начались, вырыт котлован. Проект реализует строительная группа «Самолет».

Кроме того, Москва продаст на торгах 25 машино-мест в Таганском районе. Аукционы состоятся 29 февраля и 1 марта.