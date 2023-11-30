Транспорт 30 ноября 2023, 20:32 «АвтоВАЗ» уточнил дату начала серийного производства новинки Lada Iskra «АвтоВАЗ» начнет производство нового автомобиля Lada Iskra в начале 2025 года РИА «Новости»

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«АвтоВАЗ» запустит в серийное производство новую модель Lada Iskra на заводе в Тольятти в начале 2025 года. Сроки старта в рамках мероприятия на выставке «Россия» уточнил президент компании Максим Соколов, его процитировало РИА «Новости».

Изначально запуск в производство новой модели компания планировала на конец 2024 года. Соколов представил на выставке Lada Iskra.

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«Старт ее производства запланирован на самое начало 2025 года, и это будет самый массовый, самый доступный российский легковой автомобиль на высокотехнологической платформе», — сообщил глава «АвтоВАЗа».

Предприятие владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

Во втором квартале 2024 года «АвтоВАЗ» планирует начать серийное производство электромобилей e-Largus на заводе в Ижевске. В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.