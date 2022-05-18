Минтранс сообщил, что новые «Москвичи» будут с электродвигателем

Автомобиль «Москвич», который в скором времени начнут вновь выпускать, будет работать на электродвигателе. Такое заявление сделал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

«Хочу подчеркнуть, что это будет не просто „Москвич“, а „Москвич“ на электродвигателе», — сказал он во время просветительского марафона «Новые горизонты», который был организован обществом «Знание». Его процитировал ТАСС.

На этой неделе стало известно, что завод французской компании Rеnаult Group в Москве будет национализирован. Московский мэр Сергей Собянин заявил, что на нем будет открыто производство «Москвичей». По его словам, среди новых машин будет и электромобиль.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «360» заявил, что не считает электромобили безопасными для экологии. Он заметил, что экологичность автомобилей с электроприводом заключается в способе получения энергии, а не в производстве. Создание и обслуживание таких авто загрязняет окружающую среду, заключил эксперт.