Названо условие, при котором «Москвич» снова станет популярным у россиян

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на национализированном заводе Rеnаult возобновят производство «Москвичей». Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «360» оценил шансы популярности советской автомарки в настоящее время.

В числе модельной линейки «Москвича» Собянин упомянул электромобили. Попов сказал, что у этой популярной автомарки есть достойная и не менее экологичная платформа. По его мнению, новым владельцам российских активов Rеnаult стоит обратить внимание на машины с газовым двигателем.

«Было бы здорово, если бы новоявленные Rеnаult — „Москвич“ производил автомобиль с установленной и прошедшей процедуру технического освидетельствования газовой аппаратурой уже на заводе», — поделился Попов.

Он отметил, что не считает модные электродвигатели достаточно экологическим решением.

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«Что касается электромобильной истории, то у меня вообще сложное отношение к электромобилям в целом. Поясню: во-первых, я не считаю электромобили экологически чистой историей. Если сделать автомобиль на газе, особенно на газомоторном топливе, экологические показатели в целом, если по стране интегрирующую составляющую смотреть, будут не хуже, чем у электромобилей», — отметил он.

Автоэксперт сказал, что экологичность автомобилей с электроприводом заключается в способе получения энергии, а не в производстве. Создание и обслуживание таких машин загрязняет окружающую среду. Для выработки энергии для электромобилей используются ГРЭС, которые выбрасывают много вредных веществ. Также Попов вывел две основные проблемы таких машин. Одна из них заключается в бесшумности электродвигателей.

«Слабое место касается дорожного движения — он очень тихо двигается. Технические требования европейской комиссии, хоть мы на них и не ориентируются, требуют, чтобы электромобиль был оснащен шумовым устройством, имитирующим работу двигателя. Потому что пешеход его не слышит, так же как электросамокат», — подчеркнул Попов

На этом фоне обслуживание газового автомобиля выглядит гораздо экологичнее, поскольку сжигаемые углеводороды оставляют меньше следа в атмосфере. Подобная технология уже применяется для общественного транспорта в Санкт-Петербурге.

Другой минус заключается в небольшом аккумуляторе электромобилей. Это ограничивает дальность поездок. Кроме того, зарядка аккумулятора отнимает много времени.

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«Второй неудачный момент касается того, что все-таки весьма себе ограниченное путешествие по продолжительности при достаточно длительной заправке. Вот я сегодня на последней капле бензина заехал на заправку и за минуту решил свои проблемы на неделю вперед. С электромобилем этот номер не пройдет: пробег у простой зарядки небольшой, а главное, что эта заправка будет не на минуту, а на полтора часа», — сказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что россиянам стоит обратить внимание на газовые двигатели. Особенно это становится актуальным на фоне ситуации с поставкой нефтепродуктов в Европу. По мнению Попова, правительству стоит выделить всяческие льготы тем, кто переведет свой автомобиль на газ. Это может помочь развитию «одной из формирующих бюджет отраслей».

«Правительство накануне начала пандемии анонсировало, что будет какая-то финансовая помощь водителям, которые будут переводить автомобиль на газ», — подчеркнул Попов.

Он предположил, что газовые авто могут стать новой комплектацией Lada Granta.

«У нас же производят автомобили Lada Granta в учебной комплектации. Почему бы сделать то же самое с газовыми баллонами? Чтобы не надо было никуда ездить, ничего проверять, проводить экспертизу и так далее. Начните производить автомобили, сразу адаптированные „газ — бензин“, то есть и на бензине, и на газе, — и спрос будет», — поделился автоэксперт.