Минтранс РФ предложил снизить смертность в ДТП с помощью беспилотников

Смертность на дорогах в результате ДТП можно снизить с помощью беспилотных автомобилей. С таким заявлением выступил заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов.

«Запуск беспилотных автомобилей на дорогах России позволит на 8% снизить количество погибших в ДТП к 2030 году», — рассказал Богданов в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что использование беспилотников для грузовых перевозок позволит снизить их себестоимость на 15% и ускорить доставку на 25%. Эксперимент по запуску беспилотных грузовиков планируется провести на трассе М-11 «Нева» уже в следующем году. Полноценное коммерческое внедрение планируется к 2024 году.

Реализация проекта «Беспилотные логистические коридоры» сделает М-11 первой в мире трассой, проезд по которой возможен как для беспилотных бескабинных грузовиков, так и для доработанных автономных серийных моделей, рассказали в ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ).

В середине июля СМИ писали, что российские власти решили выделить средства на развитие беспилотных видов транспорта. Из бюджета на эти цели поступит 490 миллиардов рублей, еще 348 миллиардов привлекут из внебюджетных источников.