ГИБДД будет использовать машины с беспилотными системами на экзамене

Госавтоинспекция с 2025 года собирается использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Разработка программно-технического комплекса, предназначенного для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, оснащение ими экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, а также разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование указанных комплексов, предусмотрены в рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные дороги“», — рассказали ТАСС в МВД.

Там уточнили, что начать использовать машины с пилотными системами в подразделениях ГИБДД планируют в 2025–2030 годах.

Ранее СМИ со ссылкой на замглавы ГИБДД Николая Шеюхина писали, что Госавтоинспекция задумалась об использовании на экзаменах машин с системой беспилотных автомобилей. По словам Шеюхина, в таком авто будут камеры, сенсорные педали и планшет-инспектор. Последний — это навигатор с оцифрованной дорогой. Он сможет проложить маршрут и озвучить его экзаменующемуся.