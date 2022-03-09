Минпромторг России: создание импортозамещенной версии самолета SSJ100 ускорится

Создание импортозамещенной версии самолета российского производства Sukhoi Superjet 100 ускорится. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

Необходимый для воздушного судна российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12–14 месяцев.

«Глава Минпромторга России поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок», — сказали в министерстве.

В ведомстве также заявили, что собираются нарастить производство импортозамещенных Superjet 100 до 40 самолетов в год.

В конце декабря 2021 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что новые самолеты Sukhoi Superjet New начнут производить в 2024 году. По его словам, большая часть комплектующих будет сделана в России — около 97% компонентов иностранного производства заменят на российские.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер. Он рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров.