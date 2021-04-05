Минпромторг опроверг дефицит машин в автосалонах

Глобальной проблемы нехватки машин в российских дилерских центрах нет. Существует повышенный спрос на определенные модели. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Говорить о том, что есть какой-то дефицит — это неправильно, [он] бывает всегда по каким-то моделям и категориям автомобилей. <…> Это (ситуация с дефицитом — прим. ред.) штатная абсолютно ситуация», — сказал Мантуров. Его процитировал ТАСС.

Министр отметил, что растущее потребление — это наоборот хорошо. Значит, российская экономика восстанавливается.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» в конце марта заявила, что начавшийся в августе 2020 года дефицит новых машин пошел на спад. Сначала нехватка авто была замечена по всем брендам. Дилеры тогда говорили, что причиной такой ситуации является снижение производства и поставок из-за эпидемии коронавируса.

По информации Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых автомобилей и LCV в РФ в последний месяц зимы 2021 года подросли на 0,8% по сравнению с показателем прошлого года за аналогичный период. В феврале этого года было продано 120 тысяч машин.