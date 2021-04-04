Цены на подержанные автомобили выросли в России

Далеко все автомобили становятся при перепродаже значительно дешевле. Так, в России пошли вверх цены на некоторые подержанные машины. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру».

Так, например, пятилетний хэтчбек Kia Picanto сейчас стоит в среднем на 6% дороже, чем в 2017 году, когда был новым. Чуть меньше — на 5% — подорожал кроссовер Mazda CX-5, по сравнению со стоимость нового авто этой марки пять лет назад.

Renault Sandero, Toyota Hilux и Land Cruiser Prado выросли в цене на 4%, а популярный Hyundai Creta увеличил стоимость на 2%.

Такая ситуация вызвана тем, что изменился подход к продажам, отметил заместитель генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО ABTODOM Владислав Хайновский.

В 2017 году первоначальным была погоня за покупателями, выполнение планов продаж импортеров и получение бонусов. Но в 2020 году «продажи в минус» ушли в прошлое, этому способствовали рост курсов валют, повышение НДС и ставки утилизационного сбора.

Индийская версия Maruti Suzuki Alto оказалась самой дешевой машиной в мире. Этот автомобиль обойдется в Индии в сумму чуть более 310 тысяч рублей. При этом в список бюджетных вариантов попала и российская Lada. Среди всех моделей Lada самой дешевой оказалась Granta. Ее стоимость составляет 6,2 тысячи долларов (более 468 тысяч рублей).