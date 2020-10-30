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    30 октября 2020, 18:52

    Метро Петербурга пока продолжит работу по нынешнему графику

    Алена Макаренко

    Пока что нет конкретной даты, когда в метро Санкт-Петербурга могут вернуться к раннему закрытию станций из-за пандемии. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин, сообщил «Петербургский дневник».
    Метро Петербурга пока продолжит работу по нынешнему графику

    «Мы рассматриваем разные сценарии», — отметил он.

    Все меньше местных жителей и гостей Северной столицы спускается под землю, поэтому нет смысла перевозить воздух. При таком же развитии событий весной в метро закрыли дублирующие вестибюли. Тогда всего 19 вестибюлей вместе со станцией «Зенит» перестали работать.

    Козин напомнил вторую меру, предпринятую весной, — ограничение работы метро до 22:00.

    «Мы активно взаимодействуем с Комитетом по транспорту. До недавнего времени мы фиксировали еженедельный рост пассажиропотока, а сейчас началось снижение на 3-4% каждую неделю», — отметил начальник петербургского метрополитена.

    При этом информации о введении ограничений на транспорте пока нет.

    Проезд в метро Санкт-Петербурга подорожает в 2021 году. Однако существенно вырастет только разовый тариф. Стоимость поездок по карте «Подорожник» увеличится на один-два рубля.