Мэрия Москвы предложила снизить нештрафуемый порог скорости вдвое

Столичные власти передали правительству инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов в беседе с РБК.

«Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос с учетом того, что человеческая жизнь дороже всего», — подчеркнул он. Ликсутов предположил, что такая мера снизит число ДТП на 35%. При этом выдвинутая инициатива относится только к городской езде: за чертой города порог 20 километров в час предложено оставить.

Дискуссия вокруг его снижения ведется уже давно. Московские депутаты и спикер Госдумы Вячеслав Володин выражали опасение, что вырастет количество штрафов на дорогах.

Ранее заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое содержание алкоголя в крови автомобилистов.