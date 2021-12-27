Максимально допустимое число промилле в крови предложили снизить

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин предложил снизить максимально допустимое содержание алкоголя в крови автомобилистов. Об этом он сказал в беседе с газетой «Ведомости».

«Я считаю, что необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем», — сказал он.

По его словам, прослеживается зависимость смертности и числа аварий из-за количества алкоголя в крови водителей. Хуснуллин отметил, что проценты аварийности среди тех, кто выпил банку пива и сел за руль с одним промилле алкоголя в крови, различаются. Поэтому количество опасного вещества в крови тоже нужно регулировать.

Он добавил, что также изучается возможность снижения порога превышения скорости без штрафа с 20 километров в час до 10. Но конкретного решения по обоим этим вопросам пока нет.

Ранее стало известно, что у россиян появится возможность штрафовать друг друга за нарушения ПДД с помощью специального приложения «Народный инспектор».