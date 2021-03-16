Масштабные рейды по поиску пьяных водителей пройдут по всей России

Масштабные рейды пройдут во всех без исключения регионах России. Особое внимание уделят пьяным водителям и наркоманам, сообщил «Рамблер. Авто» со ссылкой на ГИБДД.

Правоохранители проверят автолюбителей, которые управляют машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Остановят и водителей, которые ездят без водительских удостоверений и других необходимых документов. Также тщательной проверке подвергнутся таксисты. У них попросят документы, лицензии, соблюдение требований законодательства, включая миграционные.

Кроме того, в стране выявят должников по кредитам, алиментам и ЖКХ. Найти их поможет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Помимо этого, рейды посвятят использованию нелегально установленного газобаллонного оборудования (ГБО).

Для обеспечения безопасности водителей и полицейских к рейдам могут привлечь ОМОН Росгвардии. Часть рейдов будет бессрочной. Мероприятия пройдут в «столицах и регионах от Крыма до Калининграда и Камчатки».

Ранее в Московской области создали свыше 120 народных добровольных дружин. За прошлый год дружинники помогли задержать 1,5 тысячи правонарушителей.