Около 1,5 тысячи правонарушителей помогли задержать дружинники в Подмосковье

В Подмосковье создали свыше 120 народных добровольных дружин. В их состав входят около четырех тысяч добровольцев. За прошлый год дружинники помогли задержать 1,5 тысячи правонарушителей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2020 году народными дружинниками осуществлено 5,5 тысячи выходов на охрану правопорядка в составе патрулей, оказано содействие в пресечении 1,9 тысячи административных правонарушений, задержании 1,5 тысячи правонарушителей, раскрытии 29 преступлений», — уточняется в сообщении.

Днем создания добровольных народных дружин считается 2 марта 1959 года, когда Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране».

Сегодня народные дружинники помогают правоохранителям обеспечивать охрану общественного порядка во время разнообразных мероприятий. Они также участвуют в рейдах по выявлению незаконного оборота спиртных напитков и проверках неблагополучных семей и лиц, состоящих на учете. Кроме того, они проводят с людьми профилактические беседы на железнодорожных переходах.

«Деятельность народных дружин является не только поддержкой для правоохранительных органов, но и залогом спокойствия и благополучия жизни граждан нашего региона», — обозначил зампред подмосковного правительства — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.