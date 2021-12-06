Машинист с недомоганием прошел медосмотр перед выходом на смену в метро Москвы

Машинист поезда московского метро почувствовал недомогание после того, как остановил состав на станции «Мякинино» Арбатско-Покровской, «синей» линии. Его оперативно подменил его коллега, поэтому угрозы для пассажиров не было. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Перевозчик отметил, что перед началом смены машинист прошел обязательный медицинский осмотр. Жалоб на состояние от него не было, а все показатели были в норме. Именно поэтому врачи допустили его к управлению составом.

В пресс-службе пояснили, что все машинисты электропоездов перед выходом на линии проходят медицинский осмотр, а раз в год — строгую комиссию у врачей. Для непредвиденных случаев в подземке работают системы безопасности, которые останавливают составы, если машинист не может продолжать управление.

О том, что машинисту стало плохо на станции метро «Мякинино», сообщил источник «360». По данным Telegram-канала «112», на следующую станцию состав повел коллега заболевшего сотрудника. Движение на линии быстро ввели в график.