Машинисту стало плохо во время поездки. Все произошло на станции метро «Мякинино» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Telegram-канал «112» написал, что сотруднику метрополитена сейчас оказывается помощь. Его обязанности начал выполнять другой машинист. Из-за ЧП движение на «синей» ветке оказалось временно приостановлено.

Telegram-канал «Новости Москвы» уточнил, что мужчине стало плохо во время поездки. Поезд удалось остановить.