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    06 декабря 2021, 15:30

    Машинисту стало плохо в московской подземке — источник

    Источник «360»: машинисту стало плохо в московском метро

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Машинисту стало плохо во время поездки. Все произошло на станции метро «Мякинино» в Москве. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Машинисту стало плохо в московской подземке — источник

    Telegram-канал «112» написал, что сотруднику метрополитена сейчас оказывается помощь. Его обязанности начал выполнять другой машинист. Из-за ЧП движение на «синей» ветке оказалось временно приостановлено.

    Telegram-канал «Новости Москвы» уточнил, что мужчине стало плохо во время поездки. Поезд удалось остановить.