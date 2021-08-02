Автоэксперт рассказал о частых ошибках водителей машин на механике

Несмотря на то, что среди автомобилей все чаще встречаются машины на автоматических коробках передач, механика по-прежнему в ходу. Автомобильный эксперт Егор Воробьев рассказал агентству «Прайм», какие умения нужны, чтобы справиться с каждой машиной.

«Часто водители, например, при попытке динамичного разгона совершают ошибки, которые существенно сокращают ресурс этого дорогого агрегата. Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — сказал эксперт об управлении механикой.

Он отметил, что часто любители скорости пытаются выкрутить мотор по максимуму, а потом резко переключаются на повышенную передачу. Как отметил специалист, динамики это машине не добавляет, а вот ресурсы коробки постепенно исчерпываются. Сначала от такого обращения могут повредиться синхронизаторы, а потом и шестерни.

Эксперт отметил, что не стоит постоянно держать руку на рычаге переключения передач. Самое маленькое усилие может вызвать усиление трения в механизме выбора передачи. В будущем это может привести к тому, что переключать его станет сложнее.

«Так что-либо переключаемся вниз уже на более низких скоростях для данной передачи, либо пользуемся перегазовкой, чтобы выравнивать угловые скорости первичного и вторичного валов».

Кроме этого, в момент наиболее активной езды не стоит переключаться через несколько передач на пониженную. От этого может не только повредиться сама коробка перемены передач, но и возникнуть перекрут мотора. Починить такую неисправность обойдется автовладельцу в круглую сумму.

Ранее эксперты рассказали, что в России намного чаще стали продавать машины премиум-класса, служившие хозяину около трех лет. Одной из причин специалисты называют резкий подъем цен на такие авто, и продав их, владельцы хотят заработать. Также в период пандемии многие стремятся закрыть долги и продают машины, купленные ранее в кредит.