Эксперты объяснили, почему россияне стали массово продавать свои дорогие машины

Российские автовладельцы стали чаще продавать дорогие машины с пробегом, их популярность среди покупателей постоянно растет. Причины такой ситуации на авторынке «Известям» объяснили эксперты.

По данным аналитиков «Авито Авто», продажи машин премиальных брендов в возрасте до трех лет выросли сразу на 56% в сравнении с прошлым годом. Сейчас стоимость такой машины в среднем составляет 3 568 000 рублей.

Генеральный директор агрегатора автомобильных объявлений Haraba Гаджи Курбанов объяснил, как на такую статистику повлияла пандемия коронавируса. Он рассказал, что тренд покупки премиальных машин с пробегом наблюдается по всей стране. По мнению специалиста, причин здесь несколько. Во-первых, большинство таких машин владельцы покупали в кредит. Из-за пандемии все хотят сократить долговую нагрузку, и люди начали активно продавать машины и закрывать кредиты.

Во-вторых, цены на премиальные авто резко взлетели. Многие владельцы захотели именно сейчас продать свою машину, раз она теперь стоит дороже, чем при покупке. Однако специалисты уверены, что такой план все равно приведет к убыткам, просто не все автовладельцы это осознают.

Ранее эксперты призвали россиян менять свои любимые машины, когда они начинают давать серьезные сбои. Например, после 10 лет использования машины наверняка есть смысл потратиться и сменить свое авто.