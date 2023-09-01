Транспорт 01 сентября 2023, 12:21 Маршрут № 2 на северо-западе Москвы переведут на электробусы с 2 сентября Дептранс заменит автобусы на электробусы на маршруте № 2 между Митином и Тушином Сайт мэра и правительства Москвы

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Вместо автобусов со 2 сентября на маршруте № 2 в Москве появятся электробусы. Об этом объявили в Telegram-канале столичного дептранса.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, маршрут № 2 будет 95-м по счету, полностью осуществляемым экологичным транспортом.

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«2 сентября мы выведем электробусы уже на одиннадцатый маршрут в Митино. Он связывает станции МЦД-2 и метро „Тушинская“ со станцией метро „Пятницкое шоссе“. На линии будут работать семь современных электробусов от ПАО „КамАЗ“. Они пришли по крупнейшему в Европе контракту на поставку этого современного городского транспорта», — рассказал глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Также он подчеркнул, что расширение электробусного сообщения на северо-западе Москвы стало возможным благодаря решению мэра города Сергея Собянина открыть дополнительный электробусный парк «Митино».

Ранее глава дептранса рассказал, что с 1 сентября стоимость проезда на речном электросудне в Москве станет фиксированной и составит 150 рублей независимо от дня недели.