Транспорт 31 августа 2023, 14:11 Стоимость проезда на речных судах в выходные снизят в Москве с 1 сентября Ликсутов: в Москве с 1 сентября снизят цену за проезд на речных судах в выходные Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 сентября стоимость проезда на речном электросудне в Москве станет фиксированной и составит 150 рублей независимо от дня недели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее такая цена была действительна только по будням, а по выходным дням проезд стоил 300 рублей. Бесплатный проезд сохранится для детей до семи лет в сопровождении взрослых, а также для владельцев абонементов «Тройка» на 90 и 365 дней.

Популярность регулярного маршрута растет, с начала осени цена проезда и в рабочие, и в выходные дни будет одинаковой. Наши постоянные пассажиры — владельцы абонементов «Тройка» на 90 и 365 дней могут пользоваться речным транспортом без дополнительной оплаты, поездки уже включены в стоимость. Максим Ликсутов

За два месяца работы электросуда совершили более 135 тысяч поездок. Современные и комфортабельные речные трамваи выполнили более 3,5 тысячи рейсов и преодолели более 25 тысяч километров по Москве-реке.

Регулярные рейсы организовали между причалами «Киевский» и «Сердце Столицы» с остановками на причалах «Трехгорный», «Сити — Центральный», «Сити — Багратион» и «Кутузовский». В будущем добавятся новые остановки, для них готовят инфраструктуру.

Самыми популярными плавучими причалами стали «Киевский», «Сити — Центральный» и «Сердце Столицы». За два месяца с причала «Киевский» отправились 54 тысячи пассажиров, что составило 40% общего числа пассажиров.

Речной маршрут в Москве интегрировали в систему городского транспорта. Оплатить проезд можно с помощью карты «Тройка», банковской карты, смартфона на базе Android с NFC-технологией, а также при помощи биометрии.

Ранее стало известно о том, что число ежедневных поездок на речных судах в Москве превысило 2,5 тысячи.