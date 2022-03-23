Renault приостановит деятельность в России

Французская автомобильная компания Renault объявила о приостановке производственной деятельности в РФ. Сответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается», — говорится в сообщении.

Также в компании сообщили, что рассматриваются все возможные варианты относительно доли в «АвтоВАЗе».

С 28 февраля по 5 марта компания Renault объявляла о приостановке производства на заводе в Москве. Это было связано с перебоями в поставках комплектующих. После этого работа была возобновлена.

Французская компания является владельцем площадки в Москве с 2005 года. Она представляет собой завод полного цикла с цехом сварки, окраски и сборки. Также там действует инженерно-технический центр и подземный полигон для испытаний.

Завод производит модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.

Ранее немецкий производитель автомобилей Porsche объявил о приостановке поставок автомобилей в Россию в связи с неопределенностью на рынке. Также о приостановке поставок в Россию сообщили BMW, Honda, Mazda и другие бренды. При этом российская компания «АвтоВАЗ» подняла стоимость некоторых моделей своих автомобилей до 30%.