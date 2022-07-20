«Лучше компенсировать часть стоимости ОСАГО». Автоэксперт раскритиковал мораторий на транспортный налог

Предложение ввести заморозку транспортного налога для покупателей отечественных машин на два-три года не скажется на росте рынка, который сейчас находится в стагнации. Кроме того, само введение такого моратория несправедливо, так как средства налога идут на ремонт и строительство дорог, а значит, что владельцы новых автомобилей будут пользоваться ими бесплатно. Об этом в беседе с «360» заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Послабления необоснованны

Он напомнил, что транспортный налог распределяется между федеральным и региональными налоговыми фондами, которые тратят эти средства на ремонт и содержание трасс.

«Поэтому сделать для каких-то групп из участников дорожного движения послабления по налогу необоснованно. Они же тоже будут пользоваться дорогами и требовать, чтобы их содержали хорошо», — заявил Попов.

Источник фото: РИА «Новости»

Автоэксперт напомнил, что второй момент несправедливости касается размера суммы транспортного налога. По его словам, больше всех платят владельцы автомобилей из Санкт-Петербурга, при этом в Ленинградской области налог ниже на порядки, что ставит их в неравное положение.

Сама сумма небольшая. У меня на новом автомобиле налог составляет четыре или пять тысяч рублей. За три года — это 15 тысяч. Они не создадут условий для повышения спроса на машины Дмитрий Попов независимый автоэксперт.

Компенсация ОСАГО нужней

Попов предложил сразу несколько альтернатив, которые могут сыграть свою роль и помогут автомобильному рынку ожить. В частности, он отметил, что нужно не замораживать налог, а компенсировать его из средств бюджета.

«Тогда люди, которые ездят на новом автомобиле, они участвуют в процессе уплаты налогов, но государство им возвращает эти деньги. Или за счет средств бюджета компенсировать 50%, или две трети полиса ОСАГО. Полис дороже, чем налог у начинающего водителя, именно они чаще всего покупают новые машины. Для него полис стоит 18−20 тысяч, компенсировать половину этой суммы — это уже ощутимо», — подчеркнул автоэксперт.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам специалиста, самой качественной альтернативой могло бы стать внедрение транспортного налога в стоимость топлива.

«Потому что тот, кто больше проедает бензина, больше ездит, а значит, причиняет больший ущерб дорогам», — пояснил автоэксперт. Но он тут же пояснил, что сделать это чрезвычайно сложно.

Система формирования цены на бензин зависит от большого количества акцизов и сборов, в которых налог просто растворится, а владельцы машин просто не поймут, сколько денег они потратили на дороги. Второй момент — взаимодействие топливных компаний и дорожных фондов. Нужно придумать систему, как производители бензина станут отчислять налог на дороги.

Отечественному рынку помощь не нужна

По мнению Попова, ситуация на отечественном авторынке постепенно нормализуется сама.

Все, кто еще недавно колебался купить «иностранца или «россиянина», сейчас понимают, что иномарка за счет логистики и плеча доставки подорожает на треть. Поэтому многие начнут изучать отечественные автомобили Дмитрий Попов независимый автоэксперт.

При этом он подчеркнул, что сегодняшнее производство машин практически полностью состоит из зарубежных деталей. Поэтому при покупке надо смотреть на качество машины и востребованность по ее функционалу.

Источник фото: РИА «Новости»

С инициативой ввести отмену транспортного налога для покупателей отечественных машин выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Его идею уже поддержали в Минпромторге. При этом в ведомстве отметили, что окончательную резолюцию инициативе должен дать Минфин.