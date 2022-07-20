Минпромторг РФ поддержал идею заморозить транспортный налог

Россияне при покупке отечественных автомобилей будут получать бонус — освобождение от транспортного налога сроком на два-три года. Такой законопроект подготовили депутаты Госдумы, их идею поддержал Минпромторг РФ, сообщили «Известия».

Одним из авторов законопроекта является депутат Виталий Милонов. Инициативу одобрили в Минпромторге РФ, однако отметили, что за этот вопрос отвечает Минфин РФ. В последнем заключение еще не дали.

Подобные меры могли бы существенно облегчить жизнь владельцев многолитражных и многосильных авто Партнер международной коллегии адвокатов J&S Константин Ерохин.

Однако среди отечественных автомобилей не так много действительно мощных, с налогом на большую сумму. В основном это машины с двигателем не больше 150 лошадиных сил, и даже в Москве с учетом регионального коэффициента налог на них не превышает 10 тысяч рублей.

Например, объем двигателя Lada Granta составляет 1,6 литра, мощность — 106 лошадиных сил, поэтому в 2022 году ее владельцы заплатят 2,6 тысячи рублей. Константин Ерохин отметил, что освобождение от налога станет мерой продвижения отечественного автопрома, а не поддержки.