Люксовые машины стали хуже продаваться в России

В прошлом году россияне купили 1312 новых машин класса люкс. Наибольшей популярностью пользовался Mercedes-Benz Maybach S-Class. Его приобрели 480 человек. На втором и третьем месте — Bentley и Rolls-Royce. Эти марки за последние 12 месяцев купили 319 и 192 россиянина соответственно. Также в топ популярных автомобилей вошли Ferrari, Lamborghini, Maserati и Aston Martin. Последний автомобиль за год купили всего десять человек.

Самые высокие продажи люксовых авто показали Москва и Московская область. В регионе на них потратились 839 россиян. Чуть меньше таких машин купили в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Краснодарском крае.

Немецкие производители авто, компании BMW и Mercedes, хотят вдохновить людей на покупку электрокаров. Для этого они собираются выпустить электрические версии спортивных внедорожников. Спрос на них в последнее время растет.