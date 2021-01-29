«Известия»: водителей заставят согласовывать любой тюнинг авто

Тюнинг автомобилей в России с 1 февраля станет не таким простым делом для любителей изменять машины «под себя». Согласовывать придется каждое дополнение.

Правила проверки изменений в конструкцию внесли в соответствующий ГОСТ, напомнила газета «Известия». Предполагалось, что обязательными они станут 1 июля 2019 года, но срок принятия поправок дважды переносили. Сейчас для вступления изменений в силу, по словам источника, все готово.

Главным нововведением станет реестр Минэкономразвития. В него будут вносить данные заключения испытательной лаборатории о возможности что-то переделать в конструкции авто. Если записи в реестре отсутствуют, то и разрешение на тюнинг не дадут. Возможность купить документы в лаборатории исключат.

В большинстве городов лабораторий в принципе нет. А если сотрудники одной организации выдадут необходимые бумаги на машину из другого региона, компанию ждут огромные штрафы. Выписывать их будет Росаккредитация.

Руководитель московской исследовательской лаборатории Юрий Пархоменко заметил, что не исключен дистанционный осмотр уже стоящих на учете транспортных средств. Такую возможность сейчас рассматривают в правительстве.

Изменятся и правила оценки безопасности тюнингованных автомобилей, а также методы проверки единичных ТС. Новый ГОСТ разрабатывают НАМИ и Росстандарт. Под регламент попадут методы, которые специалист лаборатории должен использовать при оценке авто.

В пресс-службе Росстандарта пояснили, что пока в нормативной базе нет разницы между «внесением изменений в конструкцию» и созданием «объекта технического творчества».

Эксперты полагают, что проблемы могут возникнуть даже у автовладельцев, купивших к машине сделанный сторонней компанией бампер.