Автоэксперт назвал «глупым поводом» ужесточение правил ремонта машин

Грядущие нововведения предполагают, что водители будут обязаны пройти внеплановый техосмотр в случае незначительного изменения. Помимо прочего, правила исключают использование для ремонта ранее используемые запчасти для систем рулевого управления, тормозной системы и подушек безопасности.

Специалист отметил, что сперва правила разрабатывались лишь для производителей. Потом сфера их действия распространилась на обычных автовладельцев и сервисы. Он подчеркнул, что впервые слышит об установке ранее использованных подушек безопасности. Кроме этого, проверить установлены ли элементы системы подвески с другого авто довольно сложно.

«По поводу техосмотра — это глупый повод, внесенный глупыми людьми. Мы не знаем, что будет в декабре 2020 года, а тут на 2022 замахнулись», — подчеркнул Моржаретто.

Ранее сообщалось, что этой осенью автовладельцев ждет ряд изменений. В их числе смена тарифов ОСАГО, возвращение техосмотра, новая дорожная разметка в Москве. Также сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру для оценки технического состояния автомобилей.