Транспорт 01 сентября 2023, 19:18 Московским электробусам исполнилось пять лет Мэр Москвы Собянин: сети электробусов в столице исполнилось пять лет Сайт мэра и правительства Москвы

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Электробусная сеть столицы отпраздновала пять лет и стала самой большой в мире. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва — номер один в Европе по количеству экологичных автобусов: больше 1200 машин на маршрутах. Сергей Собянин

По его словам, за пять лет пассажиры совершили более 350 миллионов поездок на электробусах, при этом с начала 2023 года их совершили около 80 миллионов раз.

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Собянин уточнил, что замена одного дизельного автобуса на электробус позволила снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют новые модели с увеличенным запасом хода до 80 километров.

Кроме того, электробусы более тихие и мало вибрируют при движении, а также имеют различные удобства для пассажиров, такие как климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов и площадки для колясок и велосипедов.

В Москве открыли два депо для электробусов, еще одно появится осенью в районе Новокосино. С 2023 по 2024 год «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» поставит в столицу еще 1200 экологичных машин.

Ранее стало известно, что маршрут № 2 на северо-западе Москвы переведут на электробусы с 2 сентября.