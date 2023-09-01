01 сентября 2023, 19:18
Московским электробусам исполнилось пять лет
Мэр Москвы Собянин: сети электробусов в столице исполнилось пять лет
Электробусная сеть столицы отпраздновала пять лет и стала самой большой в мире. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва — номер один в Европе по количеству экологичных автобусов: больше 1200 машин на маршрутах.
Сергей Собянин
По его словам, за пять лет пассажиры совершили более 350 миллионов поездок на электробусах, при этом с начала 2023 года их совершили около 80 миллионов раз.
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Собянин уточнил, что замена одного дизельного автобуса на электробус позволила снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду на 60 тонн в год. С 2022 года в столицу поставляют новые модели с увеличенным запасом хода до 80 километров.
Кроме того, электробусы более тихие и мало вибрируют при движении, а также имеют различные удобства для пассажиров, такие как климат-контроль, медиаэкраны, USB-слоты для зарядки телефонов и площадки для колясок и велосипедов.
В Москве открыли два депо для электробусов, еще одно появится осенью в районе Новокосино. С 2023 по 2024 год «Группа ГАЗ» и ПАО «КамАЗ» поставит в столицу еще 1200 экологичных машин.
Ранее стало известно, что маршрут № 2 на северо-западе Москвы переведут на электробусы с 2 сентября.
Сергей Собянин
Москва 2023
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