Транспорт 25 августа 2023, 17:14 Ликсутов рассказал о развитии каршеринга в Москве Ликсутов: 250 миллионов поездок на каршеринге совершили в Москве за восемь лет Сайт мэра и правительства Москвы

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Сегодня московскому каршерингу исполнилось 25 лет. За восемь лет своей работы сервис стал мировым лидером по темпам развития аренды авто и числу машин, сообщили заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает развитие каршеринга. Это хороший пример сотрудничества бизнеса и города, от которого выигрывают жители столицы», — подчеркнул он.

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По его словам, благодаря работе сервиса каршеринг в Москве улучшилась экологическая ситуация. Машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, поэтому общее количество автомобилей на дорогах уменьшилось.

Парк каршеринга на сегодня насчитывает 32 тысячи машин. Ликсутов уточнил, что с 2015 года число поездок в сутки увеличилось в 77 раз, а количество автомобилей — в 91 раз. За восемь лет работы на каршеринге совершили 250 миллионов поездок.

Ранее новый кроссовер «Москвич 6» в цветах такси презентовали в столице.