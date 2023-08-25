25 августа 2023, 17:14
Ликсутов рассказал о развитии каршеринга в Москве
Ликсутов: 250 миллионов поездок на каршеринге совершили в Москве за восемь лет
Сегодня московскому каршерингу исполнилось 25 лет. За восемь лет своей работы сервис стал мировым лидером по темпам развития аренды авто и числу машин, сообщили заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поддерживает развитие каршеринга. Это хороший пример сотрудничества бизнеса и города, от которого выигрывают жители столицы», — подчеркнул он.
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По его словам, благодаря работе сервиса каршеринг в Москве улучшилась экологическая ситуация. Машины краткосрочной аренды используются несколькими водителями в сутки, поэтому общее количество автомобилей на дорогах уменьшилось.
Парк каршеринга на сегодня насчитывает 32 тысячи машин. Ликсутов уточнил, что с 2015 года число поездок в сутки увеличилось в 77 раз, а количество автомобилей — в 91 раз. За восемь лет работы на каршеринге совершили 250 миллионов поездок.
Ранее новый кроссовер «Москвич 6» в цветах такси презентовали в столице.
Каршеринг
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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