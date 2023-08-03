Транспорт 03 августа 2023, 18:56 Новый кроссовер «Москвич 6» в цветах такси презентовали в столице Завод «Москвич» презентовал на МЕФТ в столице новый кроссовер в цветах такси «Известия»

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Новый седан «Москвич 6» в цветах такси представили в рамках XI Международного евразийского форума такси (МЕФТ) в столице. Об этом сообщил ТАСС.

Модель появится в продаже в сентябре. При этом представители завода сообщили, что он сможет в полной мере удовлетворить спрос на такси и каршеринг в Москве.

Ежегодная потребность в машинах в сферах такси и каршеринга только в Москве и области составляет порядка 30-40 тысяч. Завод «Москвич» сможет в полной мере удовлетворить спрос на современные, надежные автомобили. Анастасия Журавлева Руководитель департамента по связям с общественностью завода «Москвич»

Несколько сотен машин уже оснастили специальным оборудованием. Они начали работать в таксопарках столицы и Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей «Москвич» в июле выросли на 40%. За месяц продали 2 132 машины.