Транспорт 31 августа 2023, 18:20 Курьера, сбившего шестилетнего ребенка в Москве, заключили под стражу Суд Москвы арестовал курьера, сбившего на электровелосипеде шестилетнего ребенка Unsplash

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Сотрудника службы доставки, который наехал на электровелосипеде на шестилетнего мальчика в Москве, заключили под стражу. Об этом заявили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Происшествие произошло днем 28 августа. Курьер сбил ребенка на тротуаре на Черноморском бульваре и скрылся. Мальчику понадобилась медицинская помощь. Мужчину вскоре задержали правоохранители и при проверке он предъявил поддельные документы — отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания в Москве.

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Действия сотрудника службы доставки попали под две статьи Уголовного кодекса России — нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также использование заведомо подложного документа.

Ранее стало известно, что столичная Госавтоинспекция проведет профилактический рейд среди самокатчиков и велосипедистов с 1 по 3 сентября.