Купе появятся в «Сапсанах» в 2022 году

РЖД планирует запустить в 2022 году «Сапсаны» со спецкупе, где пассажиры смогут уединиться и отдохнуть. Об этом рассказал заместитель генерального директора компании Дмитрий Пегов.

«Там будет еще одно новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда „Сапсан“: это закрытое спальное купе. Его сейчас пока нет, мы его долго обсуждали. Некоторые пассажиры просят сделать купе в „Сапсане“, чтобы можно было закрыться, уединиться. Мы сейчас попробуем, как это можно будет сделать. Оно у нас в планах во всех новых „Сапсанах“», — приводит ТАСС слова Пегова.

Он добавил, что пока в скоростных поездах будет по одному такому купе на весь состав. Эту конструкцию можно будет смонтировать в любом поезде. Новые «Сапсаны» обзаведутся купейными отсеками на заводе. Возможность отдохнуть в таком поезде появится у россиян уже в 2022 году.

На этой неделе генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал, что по новому МЦД-3 поезда будут доезжать из Москвы до Санкт-Петербурга всего за два часа. Составы поедут по современной железной дороге со скоростью до 400 километров в час. В России таких участков пока нет.