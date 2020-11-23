Генеральный директор РЖД Олег Белозеров вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл станцию Ховрино Октябрьской железной дороги. Она войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). По новому диаметру поезда из Москвы до Северной столицы будут доезжать всего за два часа.

«Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка двух часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое „новое метро“ появится в Москве», — приводит РИА «Новости» слова Белозерова.

Он добавил, что станция Ховрино станет крупным транспортным хабом. Между Москвой и Петербургом наладят высокоскоростное движение, которое будет проходить по этому диаметру.

РЖД сейчас занимаются строительством железнодорожной магистрали между двумя столицами, по которым поезда будут ходить со скоростью до 400 километров в час. В России пока таких участков железной дороги нет. Стоимость проекта составляет 1,5 триллиона рублей.

Сейчас между Москвой и Санкт-Петербургом курсируют «Сапсаны», на которых из одного города в другой можно добраться за четыре часа.