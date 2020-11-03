Машины после тюнинга хотят отправить на внеочередной техосмотр

Минпромторг России предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей. После установки новой аудиосистемы или сигнализации машину нужно будет везти на внеочередной техосмотр.

Это следует из пакета поправок в технический регламент Таможенного союза, в который помимо России входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия. Также поправки запрещают использовать для ремонта ряд подержанных запчастей, включая тормозные системы, подушки и ремни безопасности, глушители и рулевое управление.

Согласно поправкам, расширяется список изменений конструкции транспортного средства, которые необходимо согласовывать в специализированной лаборатории. К ним отнесли установку порогов, спойлеров, воздухозаборников, люков, колес увеличенного диаметра, мультимедийного и компьютерного оборудования, сигнализаций и некоторых других элементов. После установки машину придется доставить на эвакуаторе на техосмотр.

Обсуждение замечаний, по данным «Известий», должно завершиться до конца 2020 года, в течение следующего года поправки обсудят в правительствах стран Таможенного союза. Планируется, что доработанный документ вступит в силу с 2022 года.